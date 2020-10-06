Москва, , 18:47 — REGNUM Законопроект, направленный на борьбу с монополизацией аптечного рынка, фракция «Единая Россия» в Госдуме надеется принять до конца года, сообщил лидер фракции Сергей Неверов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с парламентариями.

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"Мы в ходе обсуждения прорабатывали этот закон и с Федеральной антимонопольной службой, и с Министерством здравоохранения, с Министерством промышленности. В общем-то, везде имеем позитивную реакцию. Сейчас мы направили данный законопроект на официальный отзыв и надеемся, что в осеннюю сессию мы могли бы его принять», — сказал Неверов.

Законопроектом, в частности, предлагается обязать аптеки информировать покупателя о наличии российских аналогов зарубежным медикаментам.

Кроме того, инициатива разрешает передвижные аптечные пункты.

Одновременно предлагается создать единый реестр фармацевтических работников по аналогии с реестром медицинских работников.

Сейчас, по данным Неверова, монополизация аптечного рынка приводит к тому, что сегодня 50% всего лекарственного товарооборота сконцентрировано в 20 аптечных сетях.