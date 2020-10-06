Бишкек, , 18:45 — REGNUM Новым премьер-министрам Киргизии стал Садыр Жапаров. За него проголосовал сегодня, 6 октября, парламент страны, сообщили в пресс-службе законодательного органа.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отставку с поста премьер-министра Киргизии подал Кубатбек Боронов.

Это произошло на фоне беспорядков в стране после парламентских выборов, результаты которых признаны недействительными.

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