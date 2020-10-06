Бишкек, , 18:40 — REGNUM Об отставке киргизского премьер-министра Кубатбека Боронова сообщает 6 октября 24.kg.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд официальных лиц Киргизии заявили сегодня, 6 октября, о намерении уйти со своих постов на фоне массовых протестов.

Так, об уходе в отставку заявил спикер киргизского парламента Дастанбек Джумабеков. Подал в отставку и мэр Бишкека Азиз Суракматов.

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