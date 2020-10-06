Москва, , 18:33 — REGNUM Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал блогера Алексея Навального молодым Борисом Ельциным.

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"Мы к выборам отнеслись всерьез. Здесь реализовывались два подхода — государственно-патриотический и либерально-олигархический с раскруткой Навального. А Навальный — это молодой Ельцин, только трезвый», — заявил Зюганов в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских фракций.

Зюганов заверил, что знает «эту породу наизусть».

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