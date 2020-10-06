Москва, 6 октября 2020, 18:06 — REGNUM Надежду на то, что ситуация в Киргизии прояснится скоро, в рамках конституционного поля и без вмешательства извне, выразил 6 октября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киргизии продолжаются беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек. Киргизский президент заявил, что в стране осуществляется попытка отстранить его от власти.
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