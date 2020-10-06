Москва, , 18:06 — REGNUM Надежду на то, что ситуация в Киргизии прояснится скоро, в рамках конституционного поля и без вмешательства извне, выразил 6 октября в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков «Мы, безусловно, обеспокоены этим и надеемся на то, что все политические силы в Киргизии найдут в себе силы оставаться в конституционном поле и как можно скорее найдут решение той ситуации, которая сейчас там сложилась».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Киргизии продолжаются беспорядки, в ходе которых пострадали сотни человек. Киргизский президент заявил, что в стране осуществляется попытка отстранить его от власти.

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