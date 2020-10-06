Москва, 6 октября 2020, 18:06 — REGNUM В Госдуме выводы экспертов ОЗХО относительно причины якобы отравления блогера Алексея Навального назвали политически ангажированными, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.
«Они подтверждают лишь то, что хотели услышать организаторы мощнейшей русофобской провокации имени Навального», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).
При этом все вопросы российской стороны до сих пор остались без ответа: передача отчета ОЗХО ФРГ ничего пока не проясняет, Берлин молчит и не идет на сотрудничество по всей ситуации вокруг бывшего пациента клиники Шарите, отметил парламентарий.
Он выразил сожаление, что из авторитетной организации, созданной при поддержке ООН, ОЗХО превращается в инструмент грязной политической игры.
ОЗХО подтвердила отравление Навального «Новичком».
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