Белград, , 17:47 — REGNUM Представители Европейской комиссии в отчёте по прогрессу Сербии на пути евроинтеграции 6 октября заявила, что Белград, имея ограниченные результаты в области юстиции и основных гражданских прав и определённый позитивный тренд в области безопасности и на переговорах по косовскому вопросу достигла «общего баланса» на пути вступления в ЕС. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

Представители Европейской комиссии отметили, что правительство Сербии «выполняет последовательно все условия вступления в ЕС, обозначив это в качестве своей стратегической цели». В ЕС также положительно оценили результаты соблюдения всех экономических критериев.

Несмотря на то, что «некоторые из заявлений высокопоставленных чиновников Сербии в начале пандемии коронавируса не соответствовали стратегическим обязательствам страны», комиссия пришла к выводу, что Белград демонстрирует положительные результаты в проведении фундаментальных структурных реформ в государстве.