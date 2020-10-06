Киев, , 17:43 — REGNUM Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ему «очень нравится», когда белорусские коллеги обвиняют Запад во вмешательстве во внутренние дела, относя при этом Украину к странам Запада.

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Об этом он заявил в интервью ВВС, материал опубликован сегодня, 6 октября.

«Белорусские коллеги обвиняют Запад во вмешательстве во внутренние дела и говорят: вот Запад вмешивается в наши внутренние дела — такие страны как Литва, Польша, Чехия, Украина. Мне приятно, наконец нас относят к странам Запада, и белорусские коллеги это признали, что Украина стала страной западного политического мира», — отметил дипломат.

ИА REGNUM напоминает, что Украина не признает результаты выборов в Белоруссии и инаугурацию Александра Лукашенко, а также планирует присоединиться ко всем санкциям ЕС против Минска.

В последнем интервью президент Зеленский выразил уверенность, что народ Белоруссии больше не будет придерживаться той политики, которая была раньше, и власти нужно послушать людей.

В свою очередь представитель посольства Белоруссии в Киеве заявил, что сделанные на Украине заявления о внутриполитической ситуации в РБ и о легитимности Александра Лукашенко рассматриваются как «чрезвычайно недружественные жесты».