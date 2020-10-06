кара-Балта, , 17:30 — REGNUM Завод «Кыргызалтына» в городе Кара-Балте (Чуйская область, Киргизия) захвачен 6 октября неизвестными, сообщает 24.kg.

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Нападение на предприятие произошло сегодня после обеда. Проникли на территорию «Кыргызалтына» неизвестные, руководство завода не выходит на связь.

Напомним, «Кыргызалтын» — крупнейший в Киргизии золотодобытчик. Захват произошёл на фоне беспорядков, начавшихся из-за недовольства итогами парламентских выборов.

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