Киев, , 17:23 — REGNUM Во время саммита Украина — ЕС, который состоится вечером 6 октября в Брюсселе, европейская сторона готова выслушать идеи Киева о создании новой платформы по «деоккупации Крыма».

Об этом сообщает украинское государственное СМИ «Укринформ», ссылаясь на слова высокопоставленного европейского дипломата, который пожелал остаться анонимным.

«Мы знаем, что Украина хотела бы развить международную платформу, в рамках которой было бы возможным обсуждать вопрос деоккупации Крыма. Мы выслушаем, какова эта идея и насколько подобная платформа может быть полезной», — заявил дипломат.

Он отметил, что ЕС в целом остается «очень твердым» в политике «непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя».

«Вопрос в другом — что практически может быть сделано для улучшения ситуации», — сказал высокопоставленный чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что 29 сентября президент Зеленский в очередной раз заявил, что официальный Киев настаивает на инициативе относительно создания новой международной площадки по Крыму. По его словам, новая платформа призвана «улучшить координацию и сотрудничество в целях противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма».

Накануне в МИД Украины сделали «сенсационное» заявление, что власти страны приняли решение официально пригласить представителей России участвовать в мероприятиях проекта «Крымская платформа».