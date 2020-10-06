Ново-Огарево, Московская область, 6 октября 2020, 17:22 — REGNUM Встреча российского президента Владимира Путина и главы политсовета украинской оппозиционной партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука состоялась 6 октября в резиденции Ново-Огарёво.
Президент РФ пожелал украинскому гостю, чтобы его политическая партия укрепила свои позиции.
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