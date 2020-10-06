Тегеран, , 17:15 — REGNUM Ошибки дорого будут стоить участникам военного противостояния в Нагорном Карабахе, если пострадает Иран, сообщает 6 октября Tasnim.

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По словам иранского министра обороны Амира Хатами, если снаряды, выпущенные ВС Армении или ВС Азербайджана, попадут на территорию Ирана, Тегеран «примет более широкие меры» в ответ на «подобные ошибки».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 октября, стало известно, что до территории Ирана долетело несколько снарядов, пущенных в ходе войны в Нагорном Карабахе.

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