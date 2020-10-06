Киев, , 17:05 — REGNUM Отношение Белоруссии к Украине планово ухудшается, что ставит под вопрос проведение дальнейших «физических» переговоров по Донбассу в Минске.

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Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ВВС, материал опубликован сегодня, 6 октября.

Дипломат отметил, что от Минска в минской группе по урегулированию в настоящий момент осталось только название, поскольку все переговоры проходят в формате онлайн и стороны к этому привыкли.

«Мы никогда не исключали возможность переноса переговоров из Минска. Мы понимаем, что чем более недружественными будут действия или заявления Беларуси по Украине, чем сильнее становятся позиции России в Беларуси… тем более неприемлемыми становится Минск как место для физических встреч», — отметил Кулеба.

По его словам, сейчас вопрос о том, ехать ли в Минск, чтобы проводить заседания контактной группы, вообще не обсуждается.

ИА REGNUM напоминает, что Украина не признает итоги президентских выборов, состоявшихся в Белоруссии в августе этого года. Сейчас все отношения между странами де-факто заморожены, при этом Киев, вопреки заявлениям лидеров, пытается использовать нынешнюю ситуацию в Белоруссии в свою пользу. Также Украина планирует присоединиться к санкциям ЕС против Белоруссии.