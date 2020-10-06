Майами, США, 6 октября 2020, 16:51 — REGNUM Явка на досрочном голосовании в Соединенных Штатах бьет все рекорды, 6 октября сообщает агентство Reuters.
Согласно проекту United States Elections Project, за четыре недели до дня выборов проголосовало около 4 000 000 избирателей. В начале октября в 2016 году досрочно проголосовали только 75 000 граждан США.
По словам руководителя проекта Майкла Макдональда из Университета Флориды, высокий процент связан с почтовым голосованием и со стимулированием досрочного голосования из-за COVID-19 в ряде штатов.
По словам Макдональда, явка на выборах 2020 года может составить рекордные 150 млн, или 65% от общего числа избирателей, что является самым высоким показателем с 1908 года.
Читайте также: Байден популярнее Трампа на 10−15% — опросы Ipsos и WSJ