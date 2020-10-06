Майами, США, , 16:51 — REGNUM Явка на досрочном голосовании в Соединенных Штатах бьет все рекорды, 6 октября сообщает агентство Reuters.

Согласно проекту United States Elections Project, за четыре недели до дня выборов проголосовало около 4 000 000 избирателей. В начале октября в 2016 году досрочно проголосовали только 75 000 граждан США.

По словам руководителя проекта Майкла Макдональда из Университета Флориды, высокий процент связан с почтовым голосованием и со стимулированием досрочного голосования из-за COVID-19 в ряде штатов.

«Мы никогда не видели, чтобы так много людей голосовали так рано перед выборами. Люди голосуют, когда принимают решение, и мы знаем, что многие люди приняли решение давно» , — отмечает Макдональд.

По словам Макдональда, явка на выборах 2020 года может составить рекордные 150 млн, или 65% от общего числа избирателей, что является самым высоким показателем с 1908 года.

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