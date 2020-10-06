Степанакерт, 6 октября 2020, 16:48 — REGNUM Несколько снарядов реактивной системы залпового огня «Смерч» разорвалось в Степанакерте, сообщили 6 октября в МИД Нагорного Карабаха.
Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»
Уточняется, что взрывы прогремели возле офиса Красного Креста.
Как сообщало ИА REGNUM, Ереван ранее заявил, что ВС Азербайджана начали ракетную атаку на нагорно-карабахскую столицу.
Читайте развитие сюжета: Пашинян заявил, что Ереван и Степанакерт готовы к уступкам