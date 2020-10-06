Ново-Огарево, Московская область, , 16:41 — REGNUM Президент России Владимир Путин считает проведение единого дня голосования в сентябре наиболее удобным вариантом для граждан. Об этом он заявил 6 октября на встрече с лидерами фракций Государственной думы.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

"Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей это удобнее всего», — сказал глава государства.

Вместе с тем Путин отметил необходимость «послушать коллег» и иметь в виду возможные аргументы в пользу переноса дня голосования на другие сроки.

По словам президента, в плане сроков организации голосования «везде есть и плюсы, и минусы», но предпочтение надо отдавать тем вариантам, которые удобны для избирателей.