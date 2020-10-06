Ново-Огарево, Московская область, , 16:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заявил о сохранении единого дня голосования в сентябре.

Следите за развитием событий в трансляции: «Встреча Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы»

«Лето закончилось, семьи вернулись домой, начинается учебный год, и родители на месте. Поэтому исходим из того, что для людей (проведение выборов в сентябре) — удобнее всего», — заявил Путин в ходе встречи с лидерами фракций Госдумы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ряд оппозиционных партий предлагали перенести единый день голосования на весну, аргументируя позицию в том числе климатическими условиями. В частности, предлагалось проводить выборы в марте, апреле или в начале мая.