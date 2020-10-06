Пекин, , 16:39 — REGNUM Выступая от имени 26 стран-членов ООН, в том числе Российской Федерации, постоянный представитель КНР при этой организации Чжан Цзюнь обнародовал совместное заявление о нарушениях прав человека США и другими странами Запада. Он, в частности, потребовал немедленной отмены односторонних санкций, выразив серьезную озабоченность продолжающейся в США расовой сегрегацией. Об этом 6 октября сообщает Синьхуа.

Китайский дипломат отметил, что авторы заявления «продолжают оставаться свидетелями применения односторонних принудительных мер, идущих вразрез с целями и принципами Устава ООН и международного права». Эти меры, по его словам, препятствуют полноценному социально-экономическому развития и благополучию населения, особенно наиболее уязвимых групп — женщин, детей, подростков, стариков и инвалидов.