Пекин, , 16:37 — REGNUM Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян поздравил со вступлением в должность премьер-министра нового главу правительства Бельгии Александра де Кроо, сообщает 6 октября Синьхуа.

Китайский премьер подчеркнул важность торгово-экономических, научно-технических и гуманитарных связей между двумя странами, а также их контакты в международных и региональных делах. Ли Кэцян отметил, что они встроены в более широкий контекст взаимодействия Китая и ЕС. «Я ожидаю добрых отношений с премьер-министром А. де Кроо», — отметил глава Госсовета, подчеркнув готовность углублять двусторонние обмены, углубляя отношения китайско-бельгийской дружбы, сотрудничества и партнерства.