Киев, , 16:33 — REGNUM В Брюсселе вечером 6 октября начинается очередной, 22-ой по счету саммит «Украина — ЕС», передает корреспондент ИА REGNUM.

Киев отдельно подчеркивает, что это будет первый двусторонний саммит ЕС со страной-партнером, который пройдет в Брюсселе в традиционном «живом» формате с начала пандемии COVID-19.

Делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский, делегацию ЕС — глава Европейского совета Шарль Мишель.

Согласно официальной поездке, стороны обсудят приоритетные вопросы отношений Украины и ЕС, в частности дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углубление секторальной интеграции, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19 и дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ на Украине.

Подчеркивается, что особое внимание будет уделено ситуации с безопасностью в Донбассе, а также обсуждению путей усиления координации усилий Украины и ЕС с целью «деоккупации Крыма и защиты прав крымчан».

Предполагается, что на полях саммита состоится подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках европейского инструмента соседства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заявил, что главными вопросами саммита станут санкции против России, участие в процессе разработки и производства вакцин против коронавируса и предоставление Украине т.н. «промышленного безвиза».