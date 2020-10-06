Москва, , 16:33 — REGNUM В планах Госдумы на осеннюю сессию — законопроекты, направленные на поддержку отраслей экономики и граждан в условиях пандемии коронавируса, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

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«На осень такие ключевые вопросы предстоит рассмотреть, как конституционные законы и законы о бюджете. И, конечно, нам важно рассмотреть вопросы, которые касаются защиты наших граждан, оказания поддержки отраслям экономики, наиболее сильно пострадавшим от пандемии», — сказал Володин в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с лидерами думских фракций.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, одним из приоритетов Госдумы на осеннюю сессию является обсуждение проекта федерального бюджета на 2021−2023 годы.

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