Люксембург, , 16:32 — REGNUM Закон о высшем образовании Венгрии нарушает принципы академической свободы и свободы ведения бизнеса в ЕС. Такое решение, как передает Onet. pl, принял 6 октября Суд Европейского союза.

Суть судебного разбирательства заключается в судьбе Центральноевропейского университета, основанного финансистом Джорджем Соросом и работающего в столице Венгрии Будапеште. После того, как в 2017 году в Венгрии был принят новый закон о высшем образовании, данное учебное заведение было вынуждено «переехать» в Австрию.

Новый закон закреплял положение, что на территории Венгрии могут работать только те иностранные учебные заведения, деятельность которых регулируется межгосударственным соглашением Венгрии и страной, в которой университет зарегистрирован. В связи с тем, что между Будапештом и штатом Нью-Йорк, где зарегистрирован Центральноевропейский университет, нет соответствующего соглашения, учебное заведение было вынуждено покинуть Венгрию.

Эксперты отмечают, что в Венгрии уже несколько лет идет кампания против Сороса. Венгерские власти обвиняют известного финансиста в желании через свои фонды «заполнить Европу миллионами беженцев». В частности, перед парламентскими выборами в 2018 году в Венгрии премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что «сеть Сороса пытается подключиться к избирательной кампании».

По его словам, Сорос построил за последние 20−30 лет «машину, которая реализует план по привлечению иммигрантов в Европу, и с тех пор это вопрос жизни и смерти для Венгрии».