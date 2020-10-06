Анкара, , 16:31 — REGNUM Активнее участвовать в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе намерена Турция, сообщил 6 октября журналистам турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

Следите за развитием событий в трансляции: «Бои в Нагорном Карабахе — все новости»

Отметим, что заявление МИД Турции сделано после того, как днём ранее Анкара обвинила Минскую группу ОДКБ, в которую она входит и в которой сопредседательствуют Россия, США и Франция, «в бездействии» по ситуации в Нагорном Карабахе.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Армении ранее заявило о начале ракетной атаки на столицу Нагорного Карабаха со стороны азербайджанских вооружённых сил.

Читайте ранее в этом сюжете: Турция готова оказать Азербайджану любую поддержку — Чавушоглу

Читайте развитие сюжета: В Баку заявили, что в Нагорном Карабахе против него воюют курды