Москва, 6 октября 2020, 16:27 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин заверил президента РФ Владимира Путина в сохранении работоспособности нижней палаты парламента на фоне пандемии.
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«У нас в повестке 1264 законопроекта, поэтому нам важно, чтобы парламент был работоспособен, тем более осенью такие ключевые вопросы предстоит рассмотреть, как конституционные законы и закон о бюджете», — сказал Володин.
Он сообщил, что ряд подразделений Госдумы переведен на дистанционные форму взаимодействия и делается «все, чтобы сохранить работоспособность парламента».
Как сообщало ранее ИА REGNUM, спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о росте числа парламентариев, находящихся в больнице из-за коронавируса.
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