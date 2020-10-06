Белград, , 16:32 — REGNUM 6 октября известный историк Предраг Маркович интервью сербскому телеканалу заявил, что события 5 октября 2000 года в Сербии доказали, что для позитивных изменений в стране — недостаточно просто избавиться от неугодного правителя. Он также добавил, что самым крупными достижениями событий 5 октября в Сербии являются открытие Сербии миру, отмена санкций и ускорение процесса перехода к капитализму. Об этом сообщает сербское новостное агентство RTS.

«В наши времена стало ясно, что пятое октября исторически является нашей Берлинской стеной. Тогда мы покончили с социалистическим режимом. У каждого поколения есть своя революция, у предыдущего была революция 68 года, а пятое октября можно назвать в кавычках «правой революцией», — подчеркнул Маркович.

Однако, по его мнению, ещё многое предстоит достигнуть. Отставание в развитии нельзя приписывать только одному человеку, потому что, как указал Маркович, Сербия нуждается в глубоких политических и экономических преобразованиях.

Напомним, что революция 5 октября 2000 года завершилась низложением Слободана Милошевичас поста президента Союзной Республики Югославия.