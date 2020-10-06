Киев, 6 октября 2020, 16:06 — REGNUM Не стоит ожидать мирного урегулирования конфликта в Донбассе во время президентства украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 6 октября в эфире телеканала NewsOne.
Бортник отметил, что нынешние слова Зеленского противоречат тому, что он говорил, будучи кандидатом в президенты.
Политолог отметил, что примерно полгода назад команда действующего президента Украины перешла от попыток реализации своих предвыборных обещаний в режим удержания власти.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина воюет в Донбассе за «главные ценности Евросоюза» и одновременно «бежит марафон», финишем которого будет её вступление в ЕС.
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