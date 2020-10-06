Киев, , 16:06 — REGNUM Не стоит ожидать мирного урегулирования конфликта в Донбассе во время президентства украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил директор Института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник 6 октября в эфире телеканала NewsOne.

«Жёсткая позиция, которую занимает сегодня Украина, говорит о том, что президент Украины больше боится внутренних радикалов и заинтересован в сохранении своей власти внутри страны, чем в достижении мира в Донбассе», — считает эксперт.

Бортник отметил, что нынешние слова Зеленского противоречат тому, что он говорил, будучи кандидатом в президенты.

«Мы всё больше видим «Владимира Александровича Порошенко», а не Зеленского», — иронизирует он.

Политолог отметил, что примерно полгода назад команда действующего президента Украины перешла от попыток реализации своих предвыборных обещаний в режим удержания власти.

«Думаю, что только серьёзное международное давление может изменить ситуацию… Если Германия и Франция… поставят условие продолжения финансирования Украины реализацию Минских соглашений, только тогда может что-то измениться», — добавил Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что Украина воюет в Донбассе за «главные ценности Евросоюза» и одновременно «бежит марафон», финишем которого будет её вступление в ЕС.

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