Джакарта, , 16:01 — REGNUM Председатель Ассоциации сигаретных компаний Сулами Бахар выразил поддержку правительству Индонезии в снижении распространения курения среди детей, сообщает Antara.

«Мы поддерживаем правительство в снижении распространения курения среди детей. Мы сами, представители сигаретной индустрии, также не хотим этого, потому что мы следуем постановлениям правительства», — заявил Сулами Бахар в Джакарте.

Согласно данным фундаментальных исследований в области здравоохранения, распространение курения среди детей и подростков увеличилось с 7,2% в 2013 году до 9,1% в 2018 году.

По словам Сулами Бахара, высокая цена на сигареты не гарантирует снижения распространения курения среди детей.

«Одно исследование свидетельствует о том, что, если цена на сигареты вырастет, 43% предпочтут перейти на другие продукты. Между тем для 57% изменение цены не повлияет на изменения в потреблении сигарет в раннем возрасте», — отметил Сулами Бахар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее международный союз рабочих направил президенту Индонезии Джоко Видодо письмо по поводу закона о создании рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Международный союз рабочих направил президенту Индонезии письмо