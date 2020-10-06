Тбилиси, , 15:59 — REGNUM Правительство Грузии представило на рассмотрение в парламент проект бюджета страны на 2021 год. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 6 октября сообщил журналистам спикер парламента Арчил Талаквадзе.

«Мы работаем над бюджетом. Первый проект уже внесен правительством в парламент. Как вы знаете, на обработку бюджета уходит несколько месяцев, — сказал Талаквадзе. — Правительство рассчитывает, что мы сможем восстановить экономику уже в 2021 году».

Он отметил, что в проекте бюджета предусмотрен экономический рост, а темпы инфляции планируется вернуть до уровня 3% годовых. Также, как сказал Талаквадзе, в правительстве учли влияние на экономику последствий пандемии.

Стоит отметить, что в июне в Грузии для учета влияния пандемии на экономику приняли уточненный бюджет на 2020 год. Его дефицит составил почти 4 млрд лари (около $1,2 млрд). В нем также был предусмотрен экономический спад на 4%, а об объем внешнего долга на конец года на уровне 55% от ВВП.

Читайте ранее в этом сюжете: Уровень инфляции в Грузии снизился до 3,8% — Грузстат