Степанакерт, , 15:54 — REGNUM Глава правительства Армении Никол Пашинян 5 октября побывал в Нагорном Карабахе и провел там совещание с лидером Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом. Об этом 6 октября сообщает пресс-служба армянского правительства.

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«Премьер-министр Армении 5 октября посетил Республику Арцах (Нагорно-Карабахская Республика) и провел совещание с ее президентом Араиком Арутюняном и высшим офицерским составом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что глава минобороны НКР, командующий армией обороны республики генерал-майор Джалал Арутюнян доложил во время данной встречи оперативную ситуацию в зоне обострившегося конфликта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Закавказье может превратиться в новый плацдарм для террористов из-за обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха.