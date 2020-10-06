Сеул, , 15:57 — REGNUM В Южной Корее намерены продвигать проект принятия на вооружение лёгкого авианосца. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, необходимость принятия данного класса боевых кораблей связана с предполагаемым ухудшением территориальных споров с другими странами.

Отмечается, что приступить к базовому проектированию планируется до 2021 года, а принять на вооружение — после 2030 года.

Противники этой инициативы считают, что Южная Корея уже опоздала с проектом, поскольку его реализация может растянуться на десять лет или больше. Кроме того, актуальным является и вопрос цены. На строительство авианосца потребуется не менее 2 трлн вон (~$1,7 млрд), а на покупку 20 истребителей F-35B для размещения на корабле — еще 2,5 трлн вон (~$2,1 млрд).

Эксперты отмечают, что принимая во внимание учения, ремонт и ротацию, необходимо иметь на вооружении как минимум два-три таких судна. Кроме того, авианосец — это чрезмерная сила в противостоянии с КНДР и малоэффективная в возможном конфликте с другими странами. В связи с чем данный вопрос остаётся открытым.

Известно, что представители Национального собрания намерены обсудить в текущем месяце проект лёгкого авианосца в рамках очередного собрания.

Отметим, что Китай и Япония планируют ввести в эксплуатацию новые авианосцы в текущем году.