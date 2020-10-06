Белград, , 15:45 — REGNUM Сербия вступила в вооруженный конфликт с НАТО в период, когда этой военный блок был на пике своей мощи; теперь, когда военная мощь альянса идет по нисходящей, Сербия выходит на высший уровень сотрудничества в НАТО за всю свою историю. На этот своеобразный парадокс обратила внимание сербский эксперт, директор Центра стратегический исследований (Белград) Драгана Трифкович в своем выступлении в рамках научной конференции под названием «Последствия экспансии НАТО в Европе и влияние этого процесса на безопасность Балкан», которая 5 октября прошла в организации Евразийского форума безопасности (Белград), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Эксперт полагает, что национальные интересы Сербии по-прежнему идут вразрез с интересами НАТО — США как ведущая страна альянса является главным спонсором независимости Косово и тем государством, которое приложило максимум усилий к тому, чтобы отторгнуть Косово и Метохию от Сербии.

«Международной миссии в Косово и Метохии (КФОР) не удалось достичь своих целей по сохранению безопасности на этой территории, так как сербское население было изгнано из своих домов, несмотря на присутствие в крае международных миротворцев, а те сербы, которые остались жить на его территории, все еще подвергаются нападениями. В марте 2004 года албанские экстремисты организовали погром сербского населения с молчаливого согласия международных сил, многочисленные объекты сербского культурного и исторического наследия тогда также были уничтожены», — напомнила Трифкович.

По словам эксперта, Российская Федерация, в отличие от НАТО, уже двадцать лет прилагает большие дипломатические усилия для того, чтобы помочь Сербии в сохранении ее территориальной целостности, но это факт не мотивировал руководство страны на развитие стратегического партнерства с Россией, чьи интересы никоим образом не конфликтуют с сербскими.

«На самом деле стратегический поворот Сербии в сторону США после подписания соглашения в Вашингтоне 4 сентября, вызовет дальнейшее отдаление Сербии от России и Китая, который также не признал независимость Косово. И Россия, и Китай являются постоянными членами СБ ООН с правом вето, и это важно для того, чтобы статус Косово решался в соответствии с Резолюцией 1244 СБ ООН. Президент Сербии выступает за решение косовского вопроса, которое прямо противоположно международному праву. Вопрос Косово и Метохии — ключевой для национальной безопасности Сербии, и к этому вопросу страна должна приступать с позиции соблюдения конституции и международной Резолюции 1244, для чего ей необходимо сохранить поддержку России и Китая», — полагает эксперт.

Трифкович считает, что Сербия ведет неискреннюю политику по отношению к российской стороне, несмотря на то, что большинство сербов выступает за развитие сербско-российских отношений. По ее словам, политика Сербии по отношению к России определена жесткими рамками, заданными на Западе. «Правящие структуры с помощью пророссийских избирателей незаметно и постоянно приближают Сербию к евроатлантическим структурам, особенно к НАТО», — полагает она.

На взгляд эксперта, основная проблема сербского общества состоит в отсутствии консенсуса по главным национальным вопросам, так как между разными политическими субъектами, неправительственным сектором и гражданами нет диалога, который поспособствовал бы сближению противоположных позиций.

«Будущие вызовы в области безопасности, перед которыми окажется Сербия, касаются дальнейшей дезинтеграции государственной территории, усиления сепаратистских движений и террористических структур, особенно в Косово и Метохии, в Рашской и других областях, возможного возобновления конфликтов на территории страны или в регионе и примыкания Сербии к тем странам, с которыми она не разделяет совместные интересы — другими словами, ее вступления в неестественные и ошибочные союзы», — подытожила Драгана Трифкович.