Поти, Грузия, , 15:44 — REGNUM Члены оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) выступили с заявлением о нарушениях при подготовке к выборам в парламент Грузии. Об этом 6 октября сообщает телеканал «Рустави 2».

Как заявила состоящая в ЕНЛ Дареджан Цхвитария, квота для независимых членов окружной избирательной комиссии в Поти была распределена между работниками в бюджетных структурах. По ее мнению, это создает опасность, что выборы могут быть сфальсифицированы.

Также, по словам Цхвитария, в избирательные списки в Поти якобы внесены несуществующие граждане, которые выехали из города или никогда в нем не проживали. Члены ЕНД заявили, что будут обращаться с жалобами в международные организации.

Ситуацию журналистам прокомментировала председатель окружной избирательной комиссии в Поти Саломе Родоная. Она называла обвинения членов ЕНД «безосновательными».

Напомним, в Грузии на 31 октября запланированы выборы в парламент. Партия ЕНД, по данным соцопросов, является наиболее популярной в стране среди оппозиционных сил, но сильно уступает правящей партии «Грузинская мечта».

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