Москва, , 15:38 — REGNUM Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии, говорится 6 октября в комментарии Министерства иностранных дел РФ по ситуации в этой республике.

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"Россия заинтересована в обеспечении внутриполитической стабильности Киргизии — своего стратегического партнёра и союзника, безопасности и благополучия всего дружественного народа этой страны», — заявили в ведомстве.

В МИД РФ добавили, что приоритетом в текущих условиях должно оставаться поддержание условий для дальнейшего демократического развития Киргизии в рамках Конституции и законодательства республики.

Российское внешнеполитическое ведомство призвало все политические силы «в этот критический для республики момент проявить мудрость и ответственность в целях сохранения внутренней стабильности и безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 6 октября в Киргизии возникли массовые акции протеста, целью которых стала отмена результатов проведённых парламентских выборов.

В итоге Центризбирком республики признал недействительными итоги выборов в парламент.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором было запечатлено нападение на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во время выступления в городе Оше.

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