Джакарта, , 15:34 — REGNUM Международный союз рабочих направил президенту Индонезии Джоко Видодо письмо по поводу закона о создании рабочих мест, который ранее был принят на пленарном заседании парламента Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

Местные профсоюзы решили принять масштабные меры по всей стране с участием миллионов рабочих.

«Мы знаем, что массовые акции и митинги в разгар пандемии представляют собой серьезные риски для здоровья и безопасности. Мы надеемся, что вы отмените закон, чтобы избежать этого», — говорится в письме Международного союза рабочих.

По мнению рабочих, в целом закон ставит интересы и требования иностранных инвесторов выше сообществ и окружающей среды.

Известно, что закон ограничивает трудовые права в секторе электроэнергии и приведет к повышению цен для потребителей и уменьшению возможностей правительства по планированию справедливого перехода на возобновляемые источники энергии.

Напомним, парламент Индонезии официально принял всесторонний закон о создании рабочих мест в понедельник, 5 октября 2020 года.

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