Яворов, Украина, , 15:46 — REGNUM Во Львовскую область приехала подполковник Сара Хир, которая возглавит военно-тренировочную миссию Канады Unifier на Украине. Об этом сообщил телеканал «1+1».

Журналисты рассказали, что на Яворовском полигоне состоялась торжественная церемония передачи полномочий.

До приезда на Украину Хир командовала Вторым Королевским полком конной артиллерии армии Канады. Теперь в течение полугода под её руководством канадские инструкторы будут обучать членов 58-й бригады ВСУ.

Напомним, военно-тренировочная миссия Unifier начала свою работу в 2015 году, позже её продлили до 2022 года. Целью миссии является военная подготовка украинских силовиков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что правительство страны выделит более $3,2 млн на укрепление обороноспособности Украины.

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