Москва, , 15:34 — REGNUM Учения Организации Договора о коллективной безопасности «Взаимодействие» и «Поиск», которые должны были пройти в Армении в конце октября, отложены. Об этом сообщил 6 октября пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

«Идёт обсуждение вопроса с государствами — членами ОДКБ о месте и сроках проведения данных учений», — сказал Зайнетдинов РИА Новости.

Командно-штабные учения «Взаимодействие» в ОДКБ ранее запланировали на 27−30 октября, а учения «Поиск» — на 23−25 октября. Для последних предполагается привлечь разведывательные службы Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зайнетдинов проинформировал об отказе армянских военных от учений «Нерушимое братство — 2020» в Белоруссии на фоне обострения вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе.

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