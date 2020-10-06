Джакарта, , 15:14 — REGNUM По словам заместителя спикера парламента Индонезии Азиса Шамсуддина, 18 членов парламента подверглись воздействию COVID-19, сообщает Kompas.

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"Есть члены парламента, которые подверглись воздействию COVID-19, а также сотрудники и госслужащие. Мы молимся за друзей», — заявил заместитель спикера парламента Индонезии.

Между тем на пленарном заседании парламент принял сводный закон о создании рабочих мест.

Правительство в лице министра-координатора по вопросам экономики Аирлангга Хартарто заявило, что закон о создании рабочих мест необходим для повышения эффективности бюрократии и увеличения занятости.

По словам Аирлангга Хартарто, законопроект о создании рабочих мест принесет пользу обществу и правительству.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель Народного консультативного конгресса в Индонезии Бамбанг Сусатьо попросил правительство рассмотреть возможность переноса региональных выборов в 2020 году.

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