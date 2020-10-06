Бангкок, , 15:08 — REGNUM Семь граждан Украины были освобождены из тюрем Таиланда в честь дня рождения местного правителя Рамы Х. Об этом сообщило посольство Украины в Таиланде 6 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

В пресс-службе отметили, что все 16 граждан Украины, отбывающие тюремные сроки в Таиланде, были помилованы — двум из них уменьшили сроки на 1/6, семерым — сократили на 50%, а семерых освободили полностью.

Отметим, что в 2016 году король Рама Х объявил массовую амнистию в честь начала своего правления. Под неё попало более половины заключённых страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр юстиции Украины Денис Малюська предложил брать на работу в министерство пожизненно осуждённых. По мнению министра, такие люди могли бы отвечать на звонки в министерском call-центре.

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