Лилонгве, , 15:04 — REGNUM Президент Малави Лазарус Чаквера отказался от своего предвыборного обещания создать миллион рабочих мест, заявив, что правительство сможет обеспечить работой только 200 000 человек. Об этом сообщает ВВС Swahili со ссылкой на выступление Чакверы по случаю 100 дней нахождения на посту президента.

Президент Чаквера заявил, что правительство не способно самостоятельно создавать рабочие места и нуждается в помощи частного сектора.

Он добавил, что каждый предприниматель должен нанимать на работу больше людей.

Предвыборное обещание в один миллион рабочих мест было наиболее привлекательным для избирателей, уверены репортеры.

Критики правительства сообщили местным СМИ, что у партии Чакверы не было плана по созданию рабочих мест, добавив, что данное заявление просто использовалось в стратегических целях для привлечения избирателей.