Бишкек, , 14:59 — REGNUM «В ближайшие два-три дня будет заседание парламента, на котором будет сформировано новое правительство. Как только его сформируют, мы будем выходить на контакты с Москвой и другими нашими партнерами», — член Координационного совета Киргизии Темир Сариев рассказал ИА REGNUM, как новые власти собираются выстраивать контакты с Россией и партнерами по ЕАЭС, ОДКБ и ШОС.

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости»

Киргизский политик охарактеризовал ситуацию в Киргизии как «непростую» и добавил, что Координационный совет в Бишкеке «работает».

Темир Сариев отметил, что «все международные обязательства, связанные с ЕАЭС, ОДКБ и ШОС Киргизия будет соблюдать».

"Политические партии, которые участвовали в выборах 4 октября, и партии, которые в выборах не участвовали, относятся нейтрально ко всем инициативам Киргизии на международной арене. Никаких резких изменений во внешней политике республики не будет. Участие в ЕАЭС — это стратегический союз, это экономика, новые рабочие места, трудовые мигранты, торгово-экономические отношения и так далее».

Читайте также: Беспорядки и борьба за власть в Киргизии — все новости

Что касается ОДКБ, то политик отметил важность этого объединения для Бишкека.

«Киргизия на себе ощутила, что такое международный терроризм и их деятельность. Республика понимает важность базы ОДКБ «Кант» в обеспечении международной безопасности», — подчеркнул он и добавил, что «в ШОС Киргизия тоже занимает свое место по праву и мы поддерживаем цели и задачи, стоящие перед ней».

"Что касается других организаций — ООН, МОТ и так далее, то все международные обязательства Киргизия выполнит. Нашим соседям и партнерам не о чем беспокоиться».

Член координационного совета рассказал, что «в ближайшие два-три дня в Бишкеке будет заседание парламента, на котором будет сформировано новое правительство».

«Как только правительство сформируют, мы будем выходить на контакты с Москвой и другими нашими партнерами. Я не могу сказать, войду ли я в состав правительства или нет. Это будет решать парламент».