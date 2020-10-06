Москва, , 15:05 — REGNUM Закавказье может превратиться в новый плацдарм для террористов из-за обострения конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, распространённом 6 октября пресс-бюро службы.

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Нарышкин подчеркнул, что разгорающийся вооружённый конфликт как магнит притягивает к себе боевиков из различных международных террористических структур. Из Закавказья боевики могут просачиваться в соседние с Азербайджаном и Арменией страны, включая Россию, и это не может не беспокоить.

«По имеющейся в СВР информации, в зону конфликта активно подтягиваются наемники из воюющих на Ближнем Востоке международных террористических организаций», — сообщил директор СВР.

Это боевики из «Джебхат ан-Нусры» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Фиркат аль-Хамза», «Султан Мурад» и экстремистских курдских группировок. Сотни, и даже тысячи, боевиков рассчитывают заработать на войне, добавил он.

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