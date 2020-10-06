Бишкек, , 14:59 — REGNUM Видео нападения на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во время выступления в городе Ош, распространившееся в социальных сетях, оказалось записью трехгодичной давности. Об этом 6 октября сообщает RT в своем Telegram-канале.

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"Распространяемое в соцсетях видео нападения на Жээнбекова было опубликовано как минимум три года назад. Сегодня оно распространилось как новое многими СМИ, в том числе и RT. Приносим извинения нашим читателям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в соцсетях появилось видео на котором было запечатлено нападение на президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова во время выступления в городе Оше.