Бишкек, , 14:52 — REGNUM Ведущие бизнес-ассоциации Киргизии обратились к населению республики и лидерам политических партий, чьи сторонники устроили массовые беспорядки, закончившиеся захватом Дома правительства и других госорганов, с просьбой защитить их от рейдерских захватов и нашествий мародеров.

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Авторы заявления отмечают, что киргизстанские предприниматели и так оказались в тяжелейшей ситуации и несут колоссальные убытки из-за пандемии коронавируса.

Бизнесмены Киргизии призвали участников политических процессов, происходящих сейчас в республике, активнее содействовать возвращению ситуации в правое поле, обеспечить безопасность населению, а также охрану частной собственности и объектов предпринимательства.

Под обращением подписались 24 бизнес-сообщества Киргизии: Торгово-промышленная палата, Международный деловой совет, Киргизско-Российский деловой совет, Ассоциация ювелиров ЕАЭС, Союз банков, Ассоциация поставщиков, Национальный альянс бизнес-ассоциации, Ассоциация малых ГЭС, Ассоциация операторов связи и ряд других бизнес-ассоциаций.