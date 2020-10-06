Тбилиси, , 14:55 — REGNUM Открытие в Сирии посольства Абхазии 6 октября назвали «незаконным» в министерстве иностранных дел Грузии. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Однажды, когда нынешний нелегитимный режим в Сирии закончится и страна встанет на путь демократического развития, это незаконное решение будет пересмотрено», — написали в ведомстве в ответ на запрос журналистов.

В министерстве отметили, что Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Дамаском, после признания им независимости Абхазии и Южной Осетии в 2018 году. Также в МИД страны напомнили, что оппозиционные силы в Сирии поддержали территориальную целостность Грузии.

Стоит отметить, что после признания Дамаском Абхазии и Южной Осетии о поддержке Грузии заявили в Национальной коалиции сирийских революционных и оппозиционных сил, которая была создана для свержения законного президента Сирии Башара Асада.

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