Улан-Батор, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу по приглашению монгольского коллеги Нямцэрэнгийна Энхтайвана посетит Монголию с официальным визитом 9 октября, сообщает МИД Монголии.

В рамках визита глава МИД Японии встретится с президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и проведет переговоры с министром иностранных дел Нямцэрэнгийном Энхтайваном.

Как сообщили в пресс-службе МИД Монголии, поскольку визит будет проходить в условиях пандемии, будет уделено особое внимание санитарно-эпидемиологическим мерам.

«Япония является важным торговым партнером для нашей страны, в настоящее время действует первое с 2016 года соглашение о свободной торговле с Монголией. Торговый оборот составляет около 600 миллионов долларов, а объем инвестиций — около 900 миллионов. Мы обсудим, как расширить сотрудничество, как работать вместе в связи с болезнью Covid-19 и как преодолеть экономические трудности,» — сообщили в МИД Монголии.

Отметим, 5 октября министр энергетики Монголии Нансалын Тавинбэх провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Японии в Монголии Кобаяши Хироюки. Стороны обменивались мнениями по вопросам электроснабжения нового аэропорта в долине Хушиг и взаимовыгодного сотрудничества по проектам строительства солнечных и ветряных электростанций. Также стороны выразили заинтересованность в дальнейшем сотрудничестве в области крупномасштабных проектов расширения энергетики и инвестиций в гидроэлектростанцию.