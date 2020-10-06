Сеул, , 14:45 — REGNUM Южная Корея и Япония договорились ввести упрощённую систему въезда для бизнесменов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на правительственный источник.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: идёт волна – все новости»

По данным источника, такая договорённость была достигнута в ходе переговоров представителей двух стран 6 октября. Упрощённая система въезда начнёт действовать с 8 октября.

Известно, что в случае краткосрочной поездки южнокорейским бизнесменам необходимо предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус, а также придерживаться карантинных правил страны. В случае долгосрочной поездки, представителям Южной Кореи также необходимо пройти двухнедельный карантин.

Отмечается, что безвизовый режим между странами пока не восстановлен.