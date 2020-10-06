Москва, , 14:27 — REGNUM В антироссийском демарше представителей шести западных стран не было никакой смысловой составляющей, кроме демонстрации враждебности к России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 6 октября, комментируя заявления постпреда России при ООН Василия Небензи.

Михаил Васильевич Демурин

Как сообщалось ранее, Небензя рассказал, что представители шести стран — членов Совета Безопасности ООН заблокировали инициированное Россией выступление экс-директора Организации по запрещению химического оружия Хосе Бустани.

« В этом антироссийском демарше Бельгии, Великобритании, Германии, США, Франции и Эстонии нет никакой смысловой составляющей, кроме демонстрации враждебности и преобладания — пусть и временного. Представители указанных стран не могли не понимать, что содержание заблокированного ими выступления в Совете Безопасности первого директора Организации по запрещению химического оружия Хосе Бустани всё равно будет доведено до сведения мировой общественности через включение его в выступление российского представителя. Так что тут мы наблюдаем полное единство формы и содержания, и основа этого единства — враждебность к России и враждебность к истине.