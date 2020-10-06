Ново-Огарево, Московская область, , 14:25 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин попросил «Единую Россию», КПРФ, «Справедливую Россию» и ЛДПР активно участвовать в работе над законодательством в рамках реализации новых положений Конституции РФ.

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"Идейное многообразие востребовано и сейчас. Прошу вас, в том числе и коллег из оппозиционных фракций, максимально активно участвовать в реализации новых конституционных положений, быть постоянно на связи с членами рабочей группы», — заявил Путин.

«И чем глубже, всесторонне будет экспертная проработка законов на базе новых конституционных положений, тем лучше будет наш общий результат, тем прочнее и современней, эффективней станет правовая система страны, а это, прежде всего, в интересах граждан, ради которых мы с вами работаем», — подчеркнул глава государства.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент России Владимир Путин отметил, что граждане уже стали соавторами новой Конституции. Поправки, поддержанные гражданами РФ, значимы, затрагивают вопросы социальной политики и экономики, науки и образования, патриотического воспитания, нравственности, нацелены на повышение роли гражданского общества, выстраивание баланса госвласти, отметил глава государства.

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