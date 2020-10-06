Бишкек, , 14:20 — REGNUM Правительство Киргизии выступило с заявлением о том, что продолжает исполнять свои обязанности, сообщает 6 октября агентство 24.kg.

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«Мы, ощущая свою ответственность, возложенную на нас народом, продолжаем исполнять возложенные на нас обязанности и работы», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке перехвата власти в стране. Он призвал политические партии прекратить манифестации.

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