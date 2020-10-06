Киев, , 14:20 — REGNUM 14 октября в Киеве состоится так называемый «Марш УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ)». Об этом сообщила пресс-служба одной из неонацистских организаций Украины.

Участники марша пройдут от бульвара Тараса Шевченко к площади Независимости. Там они почтут минутой молчания память боевиков, погибших в ходе госпереворота 2014 года и военного конфликта в Донбассе.

После завершения официальной части мероприятия, радикалы намерены провести митинг у стен офиса президента Украины, написал глава центрального штаба группировки «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Максим Жорин.

«Из политической жизни украинцев навсегда должны пропасть адепты «русского мира», а из информационного поля — вражеская пропаганда», — заявил он.

Неонацисты намерены потребовать от власти и спецслужб Украины прекратить деятельность оппозиционных телеканалов, таких как: 112.ua, NewsOne, ZIK, «Наш» и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что разгул неонацизма на Украине возможен потому, что его поощряет и покрывает руководство МВД Украины и лично министр внутренних дел Арсен Аваков.

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